Вестник Кавказа

ХАМАС освободит вторую партию заложников 25 января

ХАМАС освободит вторую партию заложников 25 января
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что готово освободить вторую партию израильских заложников 25 января, не приведя данных о числе пленных, которые будут выпущены на свободу.

Вторая партия израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, будет освобождена в обмен на выход из тюрьмы палестинских заключенных в субботу, 25 января. Соответствующее заявление опубликовало в своем Telegram-канале палестинское движение ХАМАС.

"ХАМАС подтверждает, что второй раунд обмена пленными в рамках соглашения с Израилем] будет осуществлен в назначенные сроки - в субботу, 25 января"

- заявление ХАМАС

Данных о том, сколько заложников будет освобождено в этот день, ХАМАС пока не приводит, передает ТАСС.

Планируется, что списки заложников, которых планируется освободить, будут передаваться посредникам по пятницам, сам процесс освобождения в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа будет проходить по субботам.

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