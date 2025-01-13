Вестник Кавказа

Более 170 тыс тонн мазута собрали после крушения танкеров в Керченском проливе

Более 170 тыс тонн мазута собрали после крушения танкеров в Керченском проливе
© Фото: МЧС России
Работы по устранению последствий крушения танкеров продолжаются на Кубани и в Крыму. Спасатели и добровольцы собрали более 170 тыс тонн мазута за месяц операции.

Сотрудники МЧС и волонтеры удалили свыше 170 тыс тонн грунта с мазутом с черноморского побережья, передали в МЧС. 

Сообщается, что спасатели исследовали более 950 км побережья Кубани и Крыма на предмет загрязнения. Участники спасательной операции удалили свыше 170 тыс тонн загрязненного мазутом песка, в места временного хранения доставлено свыше 130 тыс тонн. 

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по удалению мазута с танкера "Волгонефть-239". Специалисты откачали уже порядка 150 тонн, что составляет десятую часть груза нефтепродуктов на момент крушения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
750 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Гранату времен ВОВ нашел турист на Кубани

Гранату времен ВОВ нашел турист на Кубани

Новые пятна мазута загрязнили пляжи Анапы на 24 участках

Новые пятна мазута загрязнили пляжи Анапы на 24 участках

Московский зоопарк поможет пострадавшим кубанским птицам

Московский зоопарк поможет пострадавшим кубанским птицам

Новые пешие маршруты благоустроили в Новороссийске

Новые пешие маршруты благоустроили в Новороссийске

Повторные выбросы мазута обнаружили на Кубани

Повторные выбросы мазута обнаружили на Кубани

В Сочи отменили крещенские купания в море из-за непогоды

В Сочи отменили крещенские купания в море из-за непогоды

Шторм закрыл пляжи Сочи

Шторм закрыл пляжи Сочи

Два новых выброса мазута произошло в Анапе

Два новых выброса мазута произошло в Анапе

В Сочи обновят водовод за 1,5 млрд рублей

В Сочи обновят водовод за 1,5 млрд рублей

Пенсионерка стала жертвой пожара на Кубани

Пенсионерка стала жертвой пожара на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы