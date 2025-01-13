Более 170 тыс тонн мазута собрали после крушения танкеров в Керченском проливе

Работы по устранению последствий крушения танкеров продолжаются на Кубани и в Крыму. Спасатели и добровольцы собрали более 170 тыс тонн мазута за месяц операции.

Сотрудники МЧС и волонтеры удалили свыше 170 тыс тонн грунта с мазутом с черноморского побережья, передали в МЧС.

Сообщается, что спасатели исследовали более 950 км побережья Кубани и Крыма на предмет загрязнения. Участники спасательной операции удалили свыше 170 тыс тонн загрязненного мазутом песка, в места временного хранения доставлено свыше 130 тыс тонн.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по удалению мазута с танкера "Волгонефть-239". Специалисты откачали уже порядка 150 тонн, что составляет десятую часть груза нефтепродуктов на момент крушения.