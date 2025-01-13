Архыз проведет соревнования в честь Дня снега

Курорт "Архыз" предлагает всем желающим поучаствовать в соревнованиях, приуроченных ко Дню снега. Заезды на горных лыжах и сноубордах пройдут 23 января.

День снега будут отмечать на горном курорте "Архыз" в КЧР 23 января.

"Мероприятие пройдет в границах горнолыжной трассы 9/Красный карлик. Заезды проводятся в формате «свободного спуска» с замером времени. Призерам в каждой из зачетных групп вручаются ски-пассы на 1, 2 и 3 дня катания"

– пресс-служба курорта

Любительские соревнования будут проходить в разных возрастных группах: 12-17 лет и старше 18 лет. Лыжники и сноубордисты выступают в общем зачете. Заезды стартуют в 10.00 в четверг.

Участие в соревнованиях бесплатное, по предварительной регистрации. Наличие медицинской страховки и навыков катания обязательно.