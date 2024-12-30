Вестник Кавказа

До курорта "Архыз" запустили бесплатные шаттлы

До курорта "Архыз" запустили бесплатные шаттлы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бесплатные шаттлы начали курсировать до двух локаций на курорте "Архыз". Отправляется транспорт из одноименного поселка.

Любители активного отдыха теперь смогут добраться до курорта "Архыз" без лишних трат: бесплатные шаттлы запущены от одноименного поселка. 

Транспорт курсирует от поселка Архыз до комплексов  "Романтик" и "Лунная поляна". 

Шаттлы готовы принять туристов по адресу: поселок Архыз, ул. Хубиева, 8. 

Отмечается, что между остановками транспорт ходит с интервалами в 15 минут. Возможны корректировки графика движения из-за погодных условий.

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