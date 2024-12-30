До курорта "Архыз" запустили бесплатные шаттлы

Бесплатные шаттлы начали курсировать до двух локаций на курорте "Архыз". Отправляется транспорт из одноименного поселка.
Любители активного отдыха теперь смогут добраться до курорта "Архыз" без лишних трат: бесплатные шаттлы запущены от одноименного поселка.
Транспорт курсирует от поселка Архыз до комплексов "Романтик" и "Лунная поляна".
Шаттлы готовы принять туристов по адресу: поселок Архыз, ул. Хубиева, 8.
Отмечается, что между остановками транспорт ходит с интервалами в 15 минут. Возможны корректировки графика движения из-за погодных условий.