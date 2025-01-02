В Алматы задержали 10 участников преступного сообщества

Банду рэкетиров разгромили в Алматы. Участники преступного сообщества оказывали давление на бизнесменов.

Правоохранители Казахстана провели операцию по задержанию участников организованной преступной группы в Алматы. В отдел доставлены 10 человек, у которых изъяли оружие, передали в МВД республики.

Сообщается, что задержанные промышляли рэкетом, а также организовывали провокации с целью наживы.

Отмечается, что в конце ноября члены банды ворвались в караоке-бар, где подрались с охранниками и администрацией. Преступники намеревались установить контроль над заведением.

Следователи в настоящий момент устанавливают все эпизоды преступной деятельности банды.