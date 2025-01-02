Вестник Кавказа

В Алматы задержали 10 участников преступного сообщества

В Алматы задержали 10 участников преступного сообщества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Банду рэкетиров разгромили в Алматы. Участники преступного сообщества оказывали давление на бизнесменов.

Правоохранители Казахстана провели операцию по задержанию участников организованной преступной группы в Алматы. В отдел доставлены 10 человек, у которых изъяли оружие, передали в МВД республики. 

Сообщается, что задержанные промышляли рэкетом, а также организовывали провокации с целью наживы. 

Отмечается, что в конце ноября члены банды ворвались в караоке-бар, где подрались с охранниками и администрацией. Преступники намеревались установить контроль над заведением. 

Следователи в настоящий момент устанавливают все эпизоды преступной деятельности банды.

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