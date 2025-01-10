Армения хочет остаться в ЕАЭС при интеграции в ЕС

Армения не намерена покидать ЕАЭС, заявил спикер парламента Ален Симонян. Он также призвал Москву не испытывать беспокойства по поводу возможного запуска Арменией процесса вступления в ЕС.

Власти Армении намерены оставаться в составе ЕАЭС, одновременно с возможным запуском процесса евроинтеграции, рассказал спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

"ЕАЭС – выгодная в экономическом плане структура для Армении. У нас нет каких-либо планов по выходу из организации, мы намерены продолжать участие"

– председатель парламента

Он также прокомментировал одобрение армянским правительством законопроекта о начале переговоров о вступлении в Евросоюз (документ передан в парламент). Политик выразил мнение, что данное решение не должно становиться причиной беспокойства российской стороны, поскольку он убежден, что Москва и Ереван в состоянии обсудить все спорные моменты и найти выход из них.

Симонян также обратил внимание на то, что депутаты парламента вполне могут проголосовать против закона о вступлении в Евросоюз.

Решение за Россией

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Армении необходимо определиться: хочет ли она оставаться членом ЕАЭС или интегрироваться в Евросоюз, поскольку эти два варианта в настоящее время исключают друг друга.

"Не было еще ни одного прецедента, чтобы страна состояла одновременно в ЕС и Евразийском экономическом союзе. Речь ведь идет не только о экономической интеграции, но и о военно-политической интеграции. Если Армения войдет в состав ЕС, следующим ее шагом будет интеграция в НАТО, то есть получится еще и перехлест НАТО-ОДКБ. Армения имеет сейчас статус ассоциированного члена в ЕС – Россия это допускает, но полноценное членство Армении в Евросоюзе принципиально неприемлемо и означает автоматическое исключение из ЕАЭС", - пояснил он.

"Надо сказать, что Армении здесь было бы разумно организовать переговоры между Москвой и Брюсселем. Если вспомнить недавнюю историю, то в 2010-2021 годах Россия, формируя Таможенный союз и единое экономическое пространство, ведущее к созданию ЕАЭС, строила с Евросоюзом локальные мостики интеграции. Они назывались еврорегионы – между Россией и Финляндией, Россией и Прибалтикой, а также на Кавказе. Это единственный выход для Еревана – разработка взаимной формы интеграции между Россией и Евросоюзом, что, конечно, напрямую связано с улучшением системы взаимоотношений между ними", - обратил внимание Антон Бредихин.

Однако даже в том случае, если Россия смягчит позицию и допустит какую-либо форму интеграции Еревана в ЕС, для Армении это все равно тупиковый сценарий. "Армения не имеет границ с ЕС. Ближайшая страна, которая имеет статус ассоциированности с ЕС, —Турция, а турецко-армянские отношения останутся в дальнейшем не очень перспективными. Кстати, Анкара показывает Еревану пример, как можно стоять на пороге Евросоюза на протяжении порядка 60 лет. Даже если Армения получит статус кандидата, она окажется анклавом, который никак не связан с Европой и имеет намного меньше шансов на введение общей валюты и Шенгенской зоны, чем Грузия или Молдавия", - заключил регионовед.