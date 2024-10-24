Подробности парада планет рассказали в Московском планетарии

В день 21 января жители Земли смогут наблюдать условный парад планет – шесть планет Солнечной системы будут находиться по одну сторону Солнца, причем часть из них можно будет увидеть невооруженным глазом.

Редкое астрономическое явление – так называемый парад планет – можно будет увидеть со вторника, рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, в этот день шесть планет расположатся по одну сторону от Солнца, пишет ТАСС. Однако, к сожалению, не все из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Полюбоваться без специальных приспособлений можно будет наиболее яркими: это Венера, Сатурн, Юпитер и Марс. А вот заметить Нептун и Уран получится лишь с помощью телескопа.

"Это событие лишь условно можно назвать малым парадом планет, так как в достаточно узком секторе неба (20-30 градусов) окажутся только три планеты из шести: Сатурн, Венера и Нептун"

– Кошман

Она также назвала точное время, когда можно увидеть ту или иную планету в январе. Ученый отметила, что в период после захода солнца и до девяти часов вечера по московскому времени видны Венера, Сатурн и Нептун, позже они уходят за горизонт. Уран останется на небе до трех часов ночи, а Юпитер и Марс – до рассвета.

В следующем месяце, подчеркнула Кошман, к уже названным шести планетам добавится Меркурий.

"Событие 28 февраля уже можно назвать малым парадом планет, так как четыре планеты соберутся в узком секторе неба"

– астроном

Кроме того, специалист уточнила, что малые парады планет случаются приблизительно раз в двадцатилетие, большие же наблюдаются существенно реже.

Напомним, наблюдать парад планет нужно в ясную ночь, когда небо не закрыто облаками. Кроме того, лучше, чтобы рядом не было никаких ярким световых объектов.

Стоит отметить, что астрология, которая в России признана лженаукой, утверждает, что такое явление как парад планет может оказывать определенное влияние на человека, его самочувствие и мысли. Однако никаких научных доказательств этой теории не существует. А людям, склонным к тревожности, а также ипохондрикам, лучше не заострять свое внимание на моментах, связанных с парадом планет, чтобы сохраняться спокойствие.