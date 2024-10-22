Январский парад планет 2025: что это такое и как его наблюдать

Январское полнолуние уже прошло, и следующее яркое небесное событие, которое интересно будет наблюдать, парад планет. Когда начнется планетарный парад, почему он так называется и как на него посмотреть?

Что такое парад планет?

Парад планет - космическое явление, при котором планеты Солнечной системы выравниваются вдоль одной линии. Парад планет - красивое название, популяризированное средствами массовой информации, а выравнивание планет - научный термин для этого явления. Есть два вида планетарных парадов: малый и большой. При малом параде в одной линии четыре планеты, а при большом - от 5 и выше.

© Фото: Radoslaw Ziomber/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Когда парад планет в 2025 году?

В 2025 году нам посчастливиться наблюдать целых два планетарных парада, притом больших: в январе и в феврале.

Январский парад из 6 планет начнется 18 января и будет продолжаться целый месяц

Февральский парад из 7 планет случится в конце февраля и продлится всего пару дней.

Планеты январского парада

В январе визуально в линию выстроятся следующие планеты:

Марс

Юпитер

Уран

Нептун

Сатурн

Венера

Ярче всего в темном небе будут видны Венера и Юпитер, а Марс получится различить по его оранжевому цвету.

В феврале к указанным планетам на несколько дней присоединится Меркурий.

Сегодня на небе видны четыре планеты: Сатурн, Юпитер, Марс и Венера.

Почему происходит парад планет?

Парад или выравнивание планет можно объяснить следующим образом. Солнце проходит по небу по воображаемой линии - эклиптике. Поскольку планеты нашей Солнечной системы расположены более или менее в одной орбитальной плоскости, все они, как и Солнце, идут по эклиптике. В определенные периоды сразу несколько планет становятся видимыми в ночном небе, находясь на относительно ровной воображаемой линии, то есть эклиптике. Это явление видимости нескольких планет с Земли и получило название парад планет или планетарное выравнивание.

Насколько редкий парад планет?

Парад планет не самое редкое явление в астрономии: в последний раз 6 планет оказались в одном ряду в июне 2024 года. Однако его практически не было видно в летнем, не полностью темном небе.

Январский планетарный парад будет ярким, потому что зимнее небо темнее, соответственно, звезды и планеты на нем видны лучше, а также гораздо более долгим.

Как выглядит парад планет с Земли?

Тем, кто собирается смотреть парад планет, не стоит ожидать увидеть ровную линию из далеких космических объектов. Эклиптика не идеально ровная линия, поэтому и планеты, на ней расположившиеся, не будут казаться полностью выровненными относительно друг друга. С Земли будет казаться, что планеты примерно на одной линии: чуть выше или ниже.

Когда и во сколько смотреть январский парад планет?

Лучшей датой для наблюдения парада планет, который будет продолжаться больше месяца, астрономы называют 21 января, хотя выравнивание окажется видимым уже 18 числа. Лучшее время для наблюдения, в том числе в России, приблизительно с 20:30 до 23:30. После 23:30 Сатурн, Венера и Нептун окажутся под линией горизонта, поэтому видно их не будет.

Большое планетарное выравнивание можно наблюдать без телескопа, главное, чтобы небо было ясное, а рядом находилось как можно меньше световых объектов.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что говорят астрологи про парад планет?

Астрология, в России не признанная наукой, считает парад планет явлением, которое может повлиять на человека. Тем не менее научных доказательств, которые могли бы это подтвердить, нет. Психологи рекомендуют людям, склонным к тревожности и ипохондрии, стараться не заострять внимание на астрономических явлениях, и сосредоточиться на сохранении внутреннего баланса и спокойствия.