Автобус из Дагестана сгорел в Башкирии

Автобус с туристами сгорел на дороге в Башкирии. Транспорт двигался в Уфу из Дагестана. Жертв и пострадавших нет.

В Туймазинском районе в Башкортостана сгорел автобус "Неоплан", который перевозил путешественников, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел на 1291 км трассы М5 "Урал". Прибывшие к месту происшествия пожарные потушили вспыхнувшее возгорание за 18 минут. На ликвидацию подали 2 ствола.

Отмечается, что в автобусе находились 12 человек, которых посадили в служебные автомобили и спустя некоторое время доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Стоит добавить, что автобус с туристами двигался из Махачкалы в Уфу.