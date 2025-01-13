Возможную причину пожара в администрации села назвали в Дагестане

В Дагестане расследуют причины пожара, вспыхнувшего накануне в администрации одного из сел республики. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар в селе Унцукуль в Дагестане мог произойти из-за короткого замыкания проводки. Об этом 20 января поведали в администрации Унцукульского района республики.

Там подчеркнули, что огонь уничтожил все имущество, находящееся в администрации. При этом соседние здания не пострадали от пожара, передает "Интерфакс".

"В двухэтажном административном здании, помимо администрации села Унцукуль, также располагались музей народных промыслов, филиал отделения Россельхозбанка, управление социальной защиты МО "Унцукульский район" и районная ветеринарная служба"

– представитель администрации

Напомним, пожар в администрации села Унцукуль вспыхнул накануне. Огонь охватил около 450 кв метров. В результате происшествия не пострадал ни один человек.