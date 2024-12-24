Узбекских строителей обязали завести паспорта строящихся объектов

В Узбекистане на всех строящихся объектах стали размещать их паспорта с QR-кодами, по которым можно получить всю информацию о проекте: без такого документа строительство будет считаться незаконным.

С первых дней нового 2025 года на строительных площадках Узбекистана начали размещать паспорта возводимых объектов с QR-кодами – документы уже получили 50 тыс строящихся многоэтажных домов, гостиниц и других объектов, рассказали представители управления Инспекции по контролю в сфере строительства и ЖКХ Самаркандской области.

Теперь любой желающий, в том числе будущие покупатели, могут получить сведения о строящемся здании, а, отсканировав QR-код – и данные о застройщике, разрешительных документах, сроках строительства, используемых материалах и других важных параметрах. В случае отсутствия этих данных строительство будет считаться незаконным, передает Podrobno.uz.

Новая система вводится неспроста - за последние годы на гребне бума строительства выросло и число незаконных строек – только в минувшем 2024 году их выявили 2,2 тыс. Помимо этого, ушлые "застройщики" зачастую пользуются доверчивостью потенциальных покупателей, используя различные схемы мошенничества, а между подрядчиками и дольщиками возникают вполне обоснованные споры, которые зачастую доходят до суда, пояснили в Инспекции.

Как полагают в ведомстве, новый механизм поможет эффективно бороться с незаконным строительством и существенно сократит риски для потребителей.