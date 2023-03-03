Вестник Кавказа

В Москве началась неделя памяти жертв Холокоста

В рамках недели памяти в Музее современного искусства открылась выставка "Спасители. Пути спасения". Экспозиция поделена на два зала и посвящена историям российских и грузинских Праведников народов мира, которые во время Второй мировой войны, несмотря на опасность, укрывали евреев от нацистов, снабжали их едой, одеждой и документами.

В Москве стартовала ежегодная неделя памяти жертв Холокоста. Это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Выставка «Спасители. Пути спасения» работает до 2 марта 2025 года.

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