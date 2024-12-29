Жители Грузии снова вышли на улицы с протестом

Акции протеста в Грузии не прекращаются. Во вторник вечером очередной протестный митинг проходит в столице перед зданием парламента страны.
В Тбилиси стартовала очередная акция протеста вечером 21 января.
Проспект Руставели перекрыт участниками акции, основная масса протестующих собралась перед парламентом Грузии. Протесты в Грузии продолжаются с ноября в ежедневном режиме, оппозиция требует проведения новых парламентских выборов. Также участники протеста выступают с требованием выпустить активистов, которые были задержаны правоохранителями на предыдущих акциях, и выражают солидарность задержанной в Батуми Мзии Амаглобели, которая 12 января дала пощечину полицейскому, после чего была задержана.