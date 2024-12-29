Вестник Кавказа

Жители Грузии снова вышли на улицы с протестом

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Акции протеста в Грузии не прекращаются. Во вторник вечером очередной протестный митинг проходит в столице перед зданием парламента страны.

В Тбилиси стартовала очередная акция протеста вечером 21 января.

Проспект Руставели перекрыт участниками акции, основная масса протестующих собралась перед парламентом Грузии. Протесты в Грузии продолжаются с ноября в ежедневном режиме, оппозиция требует проведения новых парламентских выборов. Также участники протеста выступают с требованием выпустить активистов, которые были задержаны правоохранителями на предыдущих акциях, и выражают солидарность задержанной в Батуми Мзии Амаглобели, которая 12 января дала пощечину полицейскому, после чего была задержана.

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