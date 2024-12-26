Вестник Кавказа

Протесты в Грузии: задержания провели в Тбилиси и Батуми

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ежедневные протестные акции продолжаются в Грузии. Накануне на акциях в Тбилиси и Батуми полиция задержала почти 20 человек.

МВД Грузии информирует о задержании нескольких человек в ходе акций протеста в двух городах – Тбилиси и Батуми.

В столице на акции у ресторана, в котором проходил корпоратив судей за административные правонарушения задержаны 9 человек. Участники акции забросали судей яйцами, также произошли стычки с правоохранителями.

"Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173… неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа"

– МВД Грузии

В Батуми воскресная акция также прошла неспокойно. На основании тех же статей были задержаны 8 человек, включая Элену Хоштария, одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиции за перемены". Она наклеила на полицейского стикер с призывом к забастовке, поделился глава полиции города Ираклий Дгебуадзе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Акции протеста в Грузии: в Батуми задержали 12 человек

Акции протеста в Грузии: в Батуми задержали 12 человек

Иностранных участников протестных акций в Грузии ждет депортация

Иностранных участников протестных акций в Грузии ждет депортация

Премьер-министр Грузии обвинил бизнес в двуличии

Премьер-министр Грузии обвинил бизнес в двуличии

Протесты в Грузии 2024: шестеро задержаны в Тбилиси

Протесты в Грузии 2024: шестеро задержаны в Тбилиси

Как оппозиция провела месячную годовщину протестов в Грузии?

Как оппозиция провела месячную годовщину протестов в Грузии?

Протесты в Грузии: оппозиционер приговорен к крупному штрафу

Протесты в Грузии: оппозиционер приговорен к крупному штрафу

Оппозиция против инаугурации президента Грузии – будет ли &quot;свергнут режим&quot;?

Оппозиция против инаугурации президента Грузии – будет ли "свергнут режим"?

Зурабишвили точно уйдет из резиденции после инаугурации – Кобахидзе

Зурабишвили точно уйдет из резиденции после инаугурации – Кобахидзе

Кобахидзе заявил о бессилии оппозиции

Кобахидзе заявил о бессилии оппозиции

Протесты в Грузии ударили по сфере туризма перед Новым годом

Протесты в Грузии ударили по сфере туризма перед Новым годом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы