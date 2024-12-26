Протесты в Грузии: задержания провели в Тбилиси и Батуми

Ежедневные протестные акции продолжаются в Грузии. Накануне на акциях в Тбилиси и Батуми полиция задержала почти 20 человек.

МВД Грузии информирует о задержании нескольких человек в ходе акций протеста в двух городах – Тбилиси и Батуми.

В столице на акции у ресторана, в котором проходил корпоратив судей за административные правонарушения задержаны 9 человек. Участники акции забросали судей яйцами, также произошли стычки с правоохранителями.

"Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173… неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа"

– МВД Грузии

В Батуми воскресная акция также прошла неспокойно. На основании тех же статей были задержаны 8 человек, включая Элену Хоштария, одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиции за перемены". Она наклеила на полицейского стикер с призывом к забастовке, поделился глава полиции города Ираклий Дгебуадзе.