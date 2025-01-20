В Турции число погибших при пожаре возросло до 76

В пожаре в отеле на курорте в горах Турции погибли, согласно последним данным, 76 человек. Ранее сообщалось о 66 погибших.

В Турции на курорте Карталкая возросло число жертв пожара. Новые данные озвучил глава МВД страны Али Ерликая.

"По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам"

– министр

Пожар вспыхнул в ночь на вторник, всего в здании находились 238 туристов. Медицинская помощь потребовалась 51 человеку, один пострадавший помещен в реанимацию, он в тяжелом состоянии.

Также в МВД рассказали, что возросло число задержанных лиц в ходе расследования - на данный момент задержаны 9 человек, включая владельца сгоревшего отеля.