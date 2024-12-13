Иран намерен разговаривать с Трампом

В Иране заявили, что готовы к переговорам с Дональдом Трампом. Там заявили, что собираются обсуждать вопросы отмены санкций.

Замглавы иранской дипломатии Кязым Гарибабади заявил о готовности Тегерана вести переговоры с новым американским президентом Дональдом Трампом.

Заместитель руководитель внешнеполитического ведомства ИРИ отметил, что Тегеран намерен возобновить переговоры с Вашингтоном по вопросу отмены санкций.

При этом замминистра подчеркнул, что для начала переговорного процесса необходимо желание противоположной стороны, тогда обсуждения обязательно состоятся.