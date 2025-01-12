Лавров поедет в Ереван

Глава МИД России Сергей Лавров совершит визит в Армению по приглашению армянского коллеги Арарата Мирзояна. Прорабатывается и возможность визита в Еревана спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен поехать с визитом в Ереван, такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном, которые прошли сегодня в Москве.

"Востребована активизация взаимодействий по линии наших министерств, и я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович (Мирзоян) подтвердил, нанести визит в Ереван"

– дипломат

Кроме того, уточнил глава российского внешнеполитического ведомства, может состояться визит главы Совета Федерации Валентины Матвиенко в Ереван. Этот вопрос, указал он, сейчас прорабатывается.

По словам Лаврова, Москва и Ереван считают, что российско-армянский диалог должен быть честным и открытым. Он заявил о намерении обсуждать с армянской стороной озабоченности.

Оценивая переговоры с Мирзояном в Москве, Лавров выразил удовлетворение в связи с тем, что России и Армении удалось прервать паузу в двустороннем общении. Министр подчеркнул, что встречался с армянским коллегой "на полях" различных событий, а настолько обстоятельных встреч не было уже давно.

"Переговоры, я это хочу особо подчеркнуть, состоялись по договоренности лидеров наших стран, лидеров России и Армении, и были весьма насыщенными, продуктивными. В развитие тех пониманий, которые были достигнуты в рамках контактов президента (России Владимира) Путина и премьер-министра (Армении Никола) Пашиняна"

– Лавров

Глава российского МИД подчеркнул, что сегодня ему с Мирзояном удалось провести откровенные обсуждения почти полного спектра российско-армянских отношений, рассмотреть региональные и международные темы.

"И по целому ряду вопросов нам удалось выйти на взаимоприемлемые развязки"

– глава МИД России