Вестник Кавказа

Эрдоган поведал о состоянии пострадавших при пожаре на курорте

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Более полутора десятков пострадавших при пожаре, произошедшем в отеле на горнолыжном курорте, выписали из больницы. Ранее сообщалось, что в результате ЧП получили ранения свыше 50 человек.

В Турции выписали из больницы 17 человек, пострадавших при пожаре на горнолыжном курорте. Об этом рассказал президент республики, обращаясь к нации после заседания кабмина.

"Семнадцать наших пострадавших братьев и сестер были выписаны, но лечение остальных, в том числе одного, находящегося в реанимации, продолжается"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он также сообщил о начале административного и судебного расследования, целью которого станет установление причин пожара и виновных в трагедии.

Напомним, пожар в отеле, который находится на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, произошел минувшей ночью. Согласно последней информации, трагедия унесла жизни 66 человек, еще 51 пострадал.

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