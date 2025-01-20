Эрдоган поведал о состоянии пострадавших при пожаре на курорте

Более полутора десятков пострадавших при пожаре, произошедшем в отеле на горнолыжном курорте, выписали из больницы. Ранее сообщалось, что в результате ЧП получили ранения свыше 50 человек.

В Турции выписали из больницы 17 человек, пострадавших при пожаре на горнолыжном курорте. Об этом рассказал президент республики, обращаясь к нации после заседания кабмина.

"Семнадцать наших пострадавших братьев и сестер были выписаны, но лечение остальных, в том числе одного, находящегося в реанимации, продолжается"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он также сообщил о начале административного и судебного расследования, целью которого станет установление причин пожара и виновных в трагедии.

Напомним, пожар в отеле, который находится на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, произошел минувшей ночью. Согласно последней информации, трагедия унесла жизни 66 человек, еще 51 пострадал.