Вестник Кавказа

Трамп хочет забрать обратно Панамский канал

Трамп хочет забрать обратно Панамский канал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. На его слова уже отреагировал президент Панамы – он отверг заявления нового главы американского государства.

Совершивший сегодня процедуру инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что Америка заберет Панамский канал. Соответствующее обещание он дал в ходе инаугурационной речи.

Трамп пояснил, что США фактически подарили канал Панаме, и делать этого не стоило. Панама же, указал он, нарушила свое обещание Америке, утрачен дух сделки.

"С американских судов взимают слишком большую плату, отношение к ним не является ни в какой степени справедливым. И это относится к ВМС США"

– президент США

Он подчеркнул, что теперь фактически управление Панамским каналом находится в руках у Китая, с чем Вашингтон категорически не согласен и поэтому намерен забрать его обратно.

Панамский президент Хосе Рауль Мулино сразу же отверг слова Трампа. Он заверил, что канал продолжит находиться под управлением Панамы при полном нейтралитете, ни одно государство не будет вмешиваться в ситуацию с ним.

Глава Панамы обратил внимание, что его страна согласна на диалог, но подчинение полностью исключено.

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