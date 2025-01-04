Вестник Кавказа

Казахстанский Усть-Каменогорск потрясло ночное землетрясение

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,1 – оно случилось на границе с Китаем, подземные толчки ощущались в Усть-Каменогорске, расположенном более чем в 200 километрах от эпицентра.

Минувшей ночью на востоке Казахстана ощущались подземные толчки, эпицентр которых находился на границе с Китаем, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного 21 января в 1:46 по времени Астаны, находился примерно в 70 километрах от границы с Китаем. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64, передает Sputnik Казахстан.

Жители Усть-Каменогорска, расположенного в 220 км от эпицентра, ощутили его как слабые подземные толчки силой в 3,1 балла.

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