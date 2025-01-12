Вестник Кавказа

Ялту снова тряхнуло

Ялту снова тряхнуло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Небольшое землетрясение произошло сегодня днем в Ялте. Оно продолжило серию случившихся накануне подземных толчков. Их эпицентр располагался у знаменитой достопримечательности – водопада Учан-Су.

Землетрясение второй день подряд происходит в Ялте, рассказала замглавы Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, магнитуда подземных толчков составила 2,3. Приборы зарегистрировали их над Ялтой, эпицентр находился около водопада Учан-Су, на южном склоне Ай-Петри.

Бондарь добавила, что время сейсмособытия –15.41 мск.

"Энергетический класс толчка составил 8,4"

– замдиректора института

Ученый добавила, что произошедшее сегодня в Крыму землетрясение оценивается как слабое, передает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье Ялту тряхнуло восемь раз: там произошли два землетрясения (магнитуда 2,8 и 2,0), а также шесть небольших афтершоков.

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