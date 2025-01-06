Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией на курорте

Президент Азербайджана соболезнует своему турецкому коллеге в связи с пожаром, жертвами которого стали более полусотни человек. Об этом сказано на сайте азербайджанского лидера.
"Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат. Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу"
– Ильхам Алиев
Он также пожелал выздоровления всем пострадавшим.
"Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю выздоровления пострадавшим"
– президент АР
Напомним, пожар в гостинице на горнолыжном курорте, расположенном в северо-западной части Турции, вспыхнул сегодня ночью. На данный момент сообщается о 66 погибших и 51 пострадавшем.