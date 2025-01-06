Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией на курорте

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией на курорте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страшный пожар, который произошел сегодня в отеле турецкого горнолыжного курорта, унес жизни десятков человек. Свои соболезнования по этому поводу президенту республики выразил азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана соболезнует своему турецкому коллеге в связи с пожаром, жертвами которого стали более полусотни человек. Об этом сказано на сайте азербайджанского лидера.

"Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат. Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу"

– Ильхам Алиев

Он также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

"Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю выздоровления пострадавшим"

– президент АР

Напомним, пожар в гостинице на горнолыжном курорте, расположенном в северо-западной части Турции, вспыхнул сегодня ночью. На данный момент сообщается о 66 погибших и 51 пострадавшем.

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