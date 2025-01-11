В турецкой гостинице в Сивасе прогремел взрыв, есть пострадавшие

Сегодня утром в еще одной гостинице в горах Турции произошло чрезвычайное происшествие: в гостинице на горнолыжном курорте Сивас прогремел взрыв газовой смеси, пострадали 4 человека, пишут турецкие СМИ.

Сегодня в 9:20 утра на турецком горнолыжном курорте Сивас в одноименной провинции страны прогремел взрыв природного газа, пострадали 4 человека, один из них – серьезно, пишет турецкая газета Hürriyet.

"В результате взрыва, произошедшего в районе проживания спортсменов на горнолыжном курорте Сивас, пострадали 4 человека, один серьезно. Тяжелораненых вертолетом скорой помощи доставили в больницу Сивас Нумуне"

- Hürriyet

Чрезвычайное происшествие произошло в Центре зимнего спорта и туризма "Йылдыз" ("Звезда"), взрыв произошел в помещении, в котором находились спортсмены Управления молодежи и спорта провинции.

После взрыва на место были отправлены медицинские бригады, которые эвакуировали пострадавших. Прибывшие на место пожарные расчеты приступили к тушению пожара, сотрудники службы безопасности начали расследование.

Как заявили власти провинции, взрыв произошел в комнате отдыха для лыжниц на нижнем этаже отеля "Йылдызхан" на горнолыжном курорте "Йылдыздагы", его причина пока не установлена. Двое лыжниц и один тренер получили легкие ранения, еще один тренер получил ожоги второй степени рук и лица, пишет издание.