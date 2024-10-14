Вестник Кавказа

МИД Армении выразил соболезнования Турции в связи с трагедией на курорте

МИД Армении выразил соболезнования Турции в связи с трагедией на курорте
В армянском внешнеполитическом ведомстве опечалены ужасной трагедией, произошедший в Болу сегодняшней ночью. Жертвами пожара, охватившего гостиницу, стали десятки человек

Армения выражает соболезнования Турции в связи с пожаром, произошедшим на горнолыжном курорте. Об этом сказано в сообщении на страницах МИД республики в соцсетях.

"Глубоко опечалены трагическим пожаром в Болу, унесшим десятки жизней. Наши мысли с жертвами и их семьями. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим"

– МИД РА

Пожар в одной из гостиниц курорта Карталкая произошел в ночь с понедельника на вторник. В результате трагедии погибли 66 человек, более полусотни пострадали.

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