Вестник Кавказа

Минздрав подсчитал число женщин репродуктивного возраста в России

Минздрав подсчитал число женщин репродуктивного возраста в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России зафиксировали 34,3 млн женщин репродуктивного возраста. По оценкам Минздрава, в стране за 5 лет упало количество потенциальных матерей на 700 тыс.

Минздрав РФ назвал число женщин репродуктивного возраста в стране. Согласно оценкам экспертов, в России сейчас около 34,3 млн женщин, которые потенциально могут стать матерями. 

Согласно анализу ведомства, число потенциальных рожениц в стране упало по сравнению с показателями пятилетней давности: в 2020 году женщин репродуктивного возраста в России было 35 млн. 

В Минздраве поставили задачу достичь коэффициента рождаемости в 1,6 через пять лет, а к 2036 году довести показатель до 1,8. В 2023 году в стране зафиксировали 1,41 рождений на одну женщину. 

Отметим, что среднемировой показатель рождаемости на одну женщину – 2,3. 

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