Нападающий махачкалинского "Динамо" заинтересовал "Наполи"

Итальянский "Наполи", который недавно расстался с грузинской звездой Хвичей Кварацхелией, заинтересовался игроком махачкалинского "Динамо" Абакаром Гаджиевым.
"Наполи" проявляет интереса к атакующему полузащитнику Абакару Гаджиеву из махачкалинского "Динамо", передают СМИ.
Сообщается, что скауты неаполитанцев посетили учебно-тренировочный сбор "Динамо" и встретились с молодым полузащитником.
Конкретных предложений о трансфере Гаджиева пока не поступало. Если "Наполи" захочет приобрести игрока, итальянцам придется выложить минимум 600 тыс евро – в такую сумму футболиста оценивают эксперты.
Отметим, что Абакар Гаджиев присоединился к дагестанскому клубу четыре года назад. Ранее он числился в составе юниоров московского "Динамо".