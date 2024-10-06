Вестник Кавказа

Нападающий махачкалинского "Динамо" заинтересовал "Наполи"

Нападающий махачкалинского "Динамо" заинтересовал "Наполи"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Итальянский "Наполи", который недавно расстался с грузинской звездой Хвичей Кварацхелией, заинтересовался игроком махачкалинского "Динамо" Абакаром Гаджиевым.

"Наполи" проявляет интереса к атакующему полузащитнику Абакару Гаджиеву из махачкалинского "Динамо", передают СМИ. 

Сообщается, что скауты неаполитанцев посетили учебно-тренировочный сбор "Динамо" и встретились с молодым полузащитником. 

Конкретных предложений о трансфере Гаджиева пока не поступало. Если "Наполи" захочет приобрести игрока, итальянцам придется выложить минимум 600 тыс евро – в такую сумму футболиста оценивают эксперты. 

Отметим, что Абакар Гаджиев присоединился к дагестанскому клубу четыре года назад. Ранее он числился в составе юниоров московского "Динамо".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
710 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Динамо&quot; Махачкала определилось с соперниками на сборах в Турции

"Динамо" Махачкала определилось с соперниками на сборах в Турции

&quot;Динамо&quot; разошлось миром с &quot;Факелом&quot; в Махачкале

"Динамо" разошлось миром с "Факелом" в Махачкале

Определился соперник &quot;Динамо&quot; из Махачкалы в Кубке России

Определился соперник "Динамо" из Махачкалы в Кубке России

&quot;Динамо&quot; из Махачкалы прошло дальше в Кубке России

"Динамо" из Махачкалы прошло дальше в Кубке России

&quot;Динамо&quot; Махачкала вырвало победу у &quot;Оренбурга&quot;

"Динамо" Махачкала вырвало победу у "Оренбурга"

&quot;Ахмат&quot; одержал первую победу в чемпионате

"Ахмат" одержал первую победу в чемпионате

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; уступило &quot;Спартаку&quot; в Кубке России по футболу

Махачкалинское "Динамо" уступило "Спартаку" в Кубке России по футболу

«Динамо» Махачкала обзавелось гостиницей в Махачкале

«Динамо» Махачкала обзавелось гостиницей в Махачкале

Игрок махачкалинского &quot;Динамо&quot; оштрафован за неприличный жест

Игрок махачкалинского "Динамо" оштрафован за неприличный жест

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; не смогло обыграть &quot;Факел&quot;

Махачкалинское "Динамо" не смогло обыграть "Факел"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы