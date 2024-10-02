"Динамо" Махачкала определилось с соперниками на сборах в Турции

Стали известны команды, с которыми сыграет "Динамо" Махачкала во время сборов в Турции. Матчи пройдут в период с 18 января по 19 февраля.

Футболисты махачкалинского "Динамо" проведут восемь товарищеских матчей во время сборов, которые пройдут в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Команда из Дагестана сыграет против команды "Раднички" из города Ниш (Сербия), клуба "Славия" (София, Болгария) и казахстанского "Кайрата".

Кроме того, динамовцы встретятся с рядом российских команд. Все игры состоятся в период с 18 января по 19 февраля.