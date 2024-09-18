Определился соперник "Динамо" из Махачкалы в Кубке России

"Динамо" Махачкала сыграет с "Локомотивом" в Кубке России по футболу. Матчи турнира пройдут 11-13 марта, ответные игры не предусмотрены.

Махачкалинское "Динамо" по итогам прошедшей жеребьевки узнал своего соперника по второму этапу ¼ финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Клуб из Дагестана в марте сыграет против московского "Локомотива", который покинул сетку Пути РПЛ после проигрыша "Динамо" из Москвы.

Кроме того, в рамках Пути регионов Кубка России стал известен соперник грозненского "Ахмата". Подопечные Сергея Ташуева проведут встречу против "Краснодара".

Отмечается, что все кубковые игры пройдут 11-13 марта. Ответных матчей в этой сетке не будет. Победители сыграют с выбывшими из Пути РПЛ командами.