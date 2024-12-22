Вестник Кавказа

Расследование резонансного убийства юноши завершилось в Казахстане

Расследование резонансного убийства юноши завершилось в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Казахстана провели досудебное расследование убийства мальчика, которое вызвало широкий общественный резонанс. Он был убит в ходе конфликта прошлой осенью.

В Казахстане завершили досудебное расследование резонансного дела об убийства подростка в одном из местных магазинов. Об этом на своих страницах в соцсетях поведала один из адвокатов потерпевшей стороны.

"Мы получили официальное уведомление об окончании производства следственных действий. Это значит, что досудебное расследование завершилось. Один из важных этапов в нашей работе позади. Переходим к следующему немаловажному этапу – ознакомление с материалами уголовного дела"

– Карина Кошербаева

Убийство юноши в Алматинской области

В октябре 2024 года в магазине города Талгар в произошел конфликт, в ходе которого был убит 16-летний юноша. После этого дом семьи подростка сожгли, а его дядя был найден мертвым. На похоронах мужчина папа убитого вступил в конфликт с полицейскими и был задержан. Вместе с еще двумя родственниками их арестовали на 15 суток.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
855 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Таксист оформил микрозайм на спящую пассажирку в Узбекистане

Таксист оформил микрозайм на спящую пассажирку в Узбекистане

Мститель случайно сжег чужую постройку в Казахстане

Мститель случайно сжег чужую постройку в Казахстане

В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

В казахстанском Актобе пытались захватить заложников

В казахстанском Актобе пытались захватить заложников

Врач стал жертвой разбоя и лишился $2,8 тыс в Казахстане

Врач стал жертвой разбоя и лишился $2,8 тыс в Казахстане

В Стамбуле задержали крупную банду, которая обманывала туристов с валютой

В Стамбуле задержали крупную банду, которая обманывала туристов с валютой

Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Мужчину с дочкой задержали за стрельбу в новогоднюю дочь в Стамбуле

Раненый в шею мужчина проехал 30 км на фуре в Турции

Раненый в шею мужчина проехал 30 км на фуре в Турции

Турецкие правоохранители задержали банду &quot;туристических&quot; мошенников

Турецкие правоохранители задержали банду "туристических" мошенников

В Иране убили дагестанского дальнобойщика

В Иране убили дагестанского дальнобойщика

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы