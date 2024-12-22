Расследование резонансного убийства юноши завершилось в Казахстане

Правоохранители Казахстана провели досудебное расследование убийства мальчика, которое вызвало широкий общественный резонанс. Он был убит в ходе конфликта прошлой осенью.

В Казахстане завершили досудебное расследование резонансного дела об убийства подростка в одном из местных магазинов. Об этом на своих страницах в соцсетях поведала один из адвокатов потерпевшей стороны.

"Мы получили официальное уведомление об окончании производства следственных действий. Это значит, что досудебное расследование завершилось. Один из важных этапов в нашей работе позади. Переходим к следующему немаловажному этапу – ознакомление с материалами уголовного дела"

– Карина Кошербаева

Убийство юноши в Алматинской области

В октябре 2024 года в магазине города Талгар в произошел конфликт, в ходе которого был убит 16-летний юноша. После этого дом семьи подростка сожгли, а его дядя был найден мертвым. На похоронах мужчина папа убитого вступил в конфликт с полицейскими и был задержан. Вместе с еще двумя родственниками их арестовали на 15 суток.