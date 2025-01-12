Вестник Кавказа

Грузия построит новый международный аэропорт в Тбилиси

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правительство Грузии приняло решение не реконструировать старый, а построить новый международный аэропорт в Тбилиси стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов – параллельно рядом с ним построят стадион мирового уровня.

Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт, а не расширять Тбилисский международный аэропорт в пригородном поселке Вазиани, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы анонсировали проект аэропорта. Очень важно работать максимально интенсивно, чтобы как можно быстрее реализовать первую фазу этого проекта, а затем полностью завершить реализацию проекта аэропорта"

- Ираклий Кобахидзе

Новый международный аэропорт заработает в 2029 году, и его пропускная способность составит 20 млн пассажиров в год. Рядом с ним до 2028 года будет построен стадион мирового уровня, который сможет вмещать до 70 тыс болельщиков: после его возведения Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году, сообщил премьер, передает Sputnik Грузия.

Сейчас крайне важно не пропустить ни одного дня, ни одной недели, чтобы успеть завершить строительство стадиона своевременно и принять финал Лиги чемпионов, добавил премьер.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Важный мост в Экажево приведут в порядок на год раньше срока

Важный мост в Экажево приведут в порядок на год раньше срока

Несколько десятков многоэтажек отремонтировали за год в Карачаево-Черкесии

Несколько десятков многоэтажек отремонтировали за год в Карачаево-Черкесии

В Лермонтове появится крупный складской комплекс для аптечных сетей

В Лермонтове появится крупный складской комплекс для аптечных сетей

В Дагестане появится логистический центр Ozon

В Дагестане появится логистический центр Ozon

Чечня нарастила турпоток до 400 тысяч человек

Чечня нарастила турпоток до 400 тысяч человек

Крупнейший краевой приют для бездомных животных построят на Ставрополье

Крупнейший краевой приют для бездомных животных построят на Ставрополье

Дорога в объезд Тбилиси обзаведется тоннелем

Дорога в объезд Тбилиси обзаведется тоннелем

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Бизнес создаст глэмпинги в Ингушетии за счет господдержки

Бизнес создаст глэмпинги в Ингушетии за счет господдержки

Дополнительный спальный район появится в Каспийске

Дополнительный спальный район появится в Каспийске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы