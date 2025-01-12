Грузия построит новый международный аэропорт в Тбилиси

Правительство Грузии приняло решение не реконструировать старый, а построить новый международный аэропорт в Тбилиси стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов – параллельно рядом с ним построят стадион мирового уровня.

Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт, а не расширять Тбилисский международный аэропорт в пригородном поселке Вазиани, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы анонсировали проект аэропорта. Очень важно работать максимально интенсивно, чтобы как можно быстрее реализовать первую фазу этого проекта, а затем полностью завершить реализацию проекта аэропорта"

- Ираклий Кобахидзе

Новый международный аэропорт заработает в 2029 году, и его пропускная способность составит 20 млн пассажиров в год. Рядом с ним до 2028 года будет построен стадион мирового уровня, который сможет вмещать до 70 тыс болельщиков: после его возведения Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году, сообщил премьер, передает Sputnik Грузия.

Сейчас крайне важно не пропустить ни одного дня, ни одной недели, чтобы успеть завершить строительство стадиона своевременно и принять финал Лиги чемпионов, добавил премьер.