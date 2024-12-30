Вестник Кавказа

Аэропорты Грузии побили рекорд по потоку пассажиров

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Несколько аэропортов Грузии установили рекордные показатели по пассажиропотоку в 2024 году. Речь идет о международных авиагаванях Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

По итогам минувшего года, аэропорты в Грузии приняли 7,4 млн пассажиров, что на 24% больше показателей 2023 года, рассказал глава Объединения грузинских авиагаваней Ираклий Каркашадзе.

Тбилисский международный аэропорт оказался самым загруженным. Он обслужил 4,7 млн человек: рост составил 29% в сравнении. Свыше 1,7 млн человек воспользовались аэропортом в Кутаиси, что на 3% превышает цифры 2023 года. Наиболее значительный рост пассажиропотока зафиксировали в авиагавани столицы Аджарии, который принял свыше 951 тыс человек. Это на 53% больше, чем в 2023 году.

Напомним, что российские туристы стали чаще выбирать Грузию в качестве места отдыха вместо Турции.

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