Грузия свободна от малярии – ВОЗ

Статус страны, свободной от такой опасной болезни, как малярия, получила Грузия. С достижением Тбилиси поздравили в ВОЗ и в представительстве международной организации в Грузии.

Малярии больше нет в Грузии – соответствующий статус страна получила от Всемирной организации здравоохранения, рассказали в грузинском Минздраве.

Представителей грузинского здравоохранения поздравил с получением статуса свободной от малярии страны глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он подробно рассказал, какие шаги позволили Грузии полностью избавиться от малярии.

"Это достижение стало возможным благодаря постоянным инвестициям, самоотверженным и целенаправленным усилиям работников здравоохранения, профилактике, раннему выявлению и эффективному лечению всех случаев малярии"

– представитель ВОЗ

Соответствующий сертификат, уточнили в Минздраве, Грузия получит тогда, когда сможет доказать, что цепочку передачи малярии по всей стране удалось полностью прервать минимум в последние три года.

Глава министерства Михаил Сарджвеладзе заявил, что статус свободной от малярии страны говорит об устойчивости грузинской системы здравоохранения. Министр подчеркнул, что достижение ярко свидетельствует о готовности Грузии к значительным вызовам.

По слова главы представительства ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте, очистить Грузию от малярии удалось благодаря масштабным инвестициям и той огромной работе, которая была проделана для обнаружения, диагностики и лечения этой болезни.