Если Москва и Вашингтон захотят восстановить отношения, то на это уйдет не просто годы, а десятилетия – таково наследие экс-президента США Джо Байдена, рассказал Леонид Слуцкий.

Российско-американские отношения, возможно, будут восстанавливаться десятилетиями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам политика, по всей видимости, процесс будет непростым, ведь после бывшего президента Джо Байдена на их месте остались одни руины.

"И на восстановление (если будет на то воля) могут уйти десятилетия"

– Слуцкий

Глава комитета отметил, что новый президент США уже продемонстрировал разумный подход, заявив сразу же после инаугурации, что есть только два гендера. Будет ли он настолько же разумен в других отношениях – пока неизвестно, указал Слуцкий.

Глава ЛДПР назвал позитивным сигналом желание Трампа пойти на телефонный разговор и далее провести встречу с Владимиром Путиным.