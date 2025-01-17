Названа причина сильного пожара в Кисловодске

Стало известно, что вызвало масштабный пожар, который случился накануне на одном из предприятий Кисловодска. Причина заключается в серьезном нарушении техники безопасности.

Специалисты выяснили, из-за чего загорелся цех, где производилась обувь, в Кисловодске, – подробности рассказали в МЧС Ставропольского края.

Оказалось, что на складе предприятия проводилась газовая сварка, что противоречит всем требованиям безопасности. Там же лежали горючие материалы, которые вспыхнули сразу же, как только на них попали искры.

В результате огонь разгорелся на 500 кв м. Только благодаря действиям десятков пожарных огонь был остановлен и не сумел перекинуться на жилые дома.

Возгорание началось днем, а полностью его потушили лишь ближе к полуночи.