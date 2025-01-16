Вестник Кавказа

Грузия поддержала семейные ценности Дональда Трампа

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Правящая "Грузинская мечта" полностью солидарна с провозглашенными на инаугурации ценностями нового президента США Дональда Трампа. Речь идет о защите семейных ценностей.

Ценности администрации нового президента США Дональда Трампа полностью совпадают с политикой, которую проводит текущее руководство Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.

"Грузинское общество увидело, что та ценностная часть, которую новая администрация Трампа имеет в отношении проведения соответствующей политики в США, полностью соответствует той политике, которую проводит "Грузинская мечта" в Грузии при поддержке большой части общества"

- Гиви Микинадзе

В частности, недавно принятый в Грузии закон о защите семейных ценностей соответствует заявлению Трампа на инаугурации, в котором он подчеркнул существование исключительно двух полов.

Напомним, что власти Грузии возлагают большие надежды на администрацию нового президента США. Они ждут, что Дональд Трамп отменит решение предыдущего президента Джо Байдена и возобновит стратегическое партнерство Вашингтона и Тбилиси.

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