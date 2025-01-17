Вестник Кавказа

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожаром в Турции

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожаром в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское посольство в Турции соболезнует в связи с трагедией на горном курорте Карталкая. Пожар унес 66 жизней.

Соболезнования родным погибших в пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в Турции выразили в посольстве РФ в Анкаре.

«С глубоким сожалением узнали о гибели большого числа турецких граждан в результате пожара в отеле Карталкая. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших»

– посольство

В российском диппредставительстве также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пожар случился в ночное время, погибли 66, пострадал 51 человек. Данных о том, что при ЧП пострадали россияне нет.

Причины произошедшего устанавливаются. В связи с расследованием задержаны четыре человека.

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