Вестник Кавказа

Казахстан избавят от залежей мусора новые заводы по переработке отходов

Казахстан избавят от залежей мусора новые заводы по переработке отходов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана намерены ввести в стране новые экологические нормы, соблюдать которые позволят новые заводы по переработке бытовых отходов: они вскоре будут построены во всех регионах республики.

Власти Казахстана намерены объявить решительную борьбу со стихийными мусорными свалками, которые постепенно заполонили все регионы страны - сейчас министерство экологии и природных ресурсов рассматривает 65 экопроектов на общую сумму 307 млрд тенге ($579,2 млн), сообщили в пресс-службе правительства.

Для претворения плана в жизнь в ведомстве не только создадут новые экологические нормы, но и построят 41 завод по вторичной переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), общая мощность которых составит 1,1 млн т в год, передает Sputnik Казахстан.

Основная беда казахстанских экологов – это стихийные мусорные свалки, которые уже начали находить с помощью спутников практически во всех регионах страны: уже ликвидировано около 4,5 тыс таких свалок, сообщили в Минэкологии.

"На основе данных "Қазақстан Ғарыш Сапары" об обнаруженных стихийных свалках территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию. В прошлом году снимки из космоса помогли обнаружить порядка 4,8 тыс. нелегальных скоплений отходов. Почти все они ликвидированы"

- Минэкологии Казахстана

Глава ведомства Нурлан Нысанбаев предложил расширить зоны космического мониторинга населенных пунктов, а также увеличить частоту наблюдения из космоса.

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