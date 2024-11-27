Под Ташкентом вырастет завод по переработке бытовых отходов

Мусороперерабатывающий завод, который построит в узбекском Янгиюле китайская компания, будет перерабатывать отходы четырех районов Ташкентской области страны.

В районном центре Янгиюль в Ташкентской области Узбекистана специалисты китайской компании построят завод по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в областном хокимияте.

Строить новое предприятие будут сотрудники компании Beijing China Science Runyu Technology Environmental, которые уже подготовили технико-экономическое обоснование и создали рабочую группу проекта, передает Podrobno.uz.

Главное достоинство нового предприятия – оно сможет принимать на переработку ТКО не только из Янигюльского, но и трех близлежащих районов – Куйичирчикского, Аккурганского и Чиназского. Стороны уже договорились о начале строительно-монтажных работ и поставке на будущее предприятие 100 единиц специальной техники – автомобилей для перевозки ТКО.

В проект будет инвестировано $75 млн, говорится в сообщении.