Зурабишвили не намерена покидать Грузию

Экс-глава грузинского государства поделилась своими дальнейшими планами. Она подчеркнула, что собирается и в дальнейшем представлять страну на международной арене.

Саломе Зурабишвили, занимавшая до недавнего времени пост президента Грузии, не планирует покидать страну и собирается представлять ее на международной арене. Об этом она заявила в ходе поездки в Соединенные Штаты.

"Они (власти Грузии – прим. ред.) не представляют страну за рубежом, потому что их практически никто не признает кроме России, Ирана и нескольких других стран, но никто из крупных европейских стран или американские партнеры"

– Саломе Зурабишвили

Она напомнила, что после выборов в парламент прошло уже целых 3 месяца, однако власти до сих пор никто не признал.

"Примут [в США] закон [о Грузии] или нет столь важно. Важна реальность, позволяющая мне продолжать представлять страну. Это то, в чем я хочу, чтобы меня поддержали – продолжать работать в Грузии и не быть вынужденной уезжать из Грузии, как некоторые, которые были вынуждены уехать из страны и были признаны после этого"

– экс-глава государства

Зурабишвили добавила, что ждет поддержку от международных партнеров. По ее словам, она рассчитывает, что к ней продолжат относиться, как к представителю народа Грузии.

Напомним, в конце декабря в Тбилиси прошла инаугурация 6-го президента страны. Им стал Михаил Кавелашвили.