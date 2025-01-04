Терминал в Темиртау собрал 300 автомобилей

Водители сотен автомобилей приняли решение переждать непогоду на терминале в карагандинском Темиртау – в регионах бушуют метели и ураганы, видимость на дорогах области снизилась практически до нуля.

Казахстанские дорожные службы насчитали около 300 автомобилей, водители которых решили переждать непогоду в Карагандинской области Казахстана на терминале в Темиртау, сообщает МВД.

В регионах страны бушуют метели и ураганы, на дорогах плохая видимость, передает Sputnik Казахстан.

"Мы просим всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями информации о состоянии автодорог и учитывать рекомендации экстренных служб"

- командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов

Департамент полиции Карагандинской области уже предупредил водителей, предложив им воздержаться от дальних поездок и переждать непогоду до открытия трассы.

Сегодня, 21 января, казахстанские синоптики прогнозируют в северных регионах страны сильные снегопады, в южных - дождь и снег, местами низовую метель. В целом по республике ожидается туман, гололед и метель и усиление ветра до 15–30 м/с, в Астане тоже метели и сильный ветер, а в среду и четверг температура воздуха в столице упадет до -30 градусов.