Мститель случайно сжег чужую постройку в Казахстане

Житель Казахстана ответит по закону за поджог, совершая который он еще вдобавок "ошибся адресом": вместо хозпостройки своего неприятеля он уничтожил огнем строение его соседа.

Мужчина решил отомстить недругу в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, но вместо этого повредил чужое имущество, перепутав адрес. Подробности рассказали в полиции Казахстана.

К стражам порядка пришла местная жительница. Она рассказала, что ее хозпостройка по неизвестной причине сгорела. Было открыто уголовное дело, и в ходе расследования выяснилось следующее.

Ночью 27-летний местный житель, у которого сложились неприязненные отношения с жителем того же села, решил поджечь его имущество. Полив стену хозпостройки бензином, он поджег ее. Очень быстро поджигатель понял, что ошибся, и горит сарай соседей.

"Пламя унесло жизни более десяти домашних животных, уничтожило 20 т сена, 5 т корма для животных и причинило ущерб хозяйственной технике"

– полиция

Общий ущерб превысил 7 млн тенге (более $13 тыс).