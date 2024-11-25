Мститель случайно сжег чужую постройку в Казахстане

Мужчина решил отомстить недругу в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, но вместо этого повредил чужое имущество, перепутав адрес. Подробности рассказали в полиции Казахстана.
К стражам порядка пришла местная жительница. Она рассказала, что ее хозпостройка по неизвестной причине сгорела. Было открыто уголовное дело, и в ходе расследования выяснилось следующее.
Ночью 27-летний местный житель, у которого сложились неприязненные отношения с жителем того же села, решил поджечь его имущество. Полив стену хозпостройки бензином, он поджег ее. Очень быстро поджигатель понял, что ошибся, и горит сарай соседей.
"Пламя унесло жизни более десяти домашних животных, уничтожило 20 т сена, 5 т корма для животных и причинило ущерб хозяйственной технике"
– полиция
Общий ущерб превысил 7 млн тенге (более $13 тыс).