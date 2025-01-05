Вестник Кавказа

Метро Еревана остановилось из-за человека на путях

Метро Еревана остановилось из-за человека на путях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Человек на путях стал причиной остановки поездов в метро столицы Армении. Задержка длилась от 10 до 20 минут.

На одной из открытых станций ереванского метро произошли задержки поездов. Причиной стал человек, оказавшийся на железнодорожных путях, рассказала пресс-секретарь метрополитена Анна Асланян.

"Машинист заметил человека на рельсах и вынужденно затормозил, что несколько нарушило работу метрополитена. Задержка в работе поездов длилась минут десять"

- Анна Асланян

По ее версии, человек упал на пути, так как потерял ориентацию в пространстве.

Задержка поездов была около 20 минут, выяснили в издании Sputnik Армения. Сейчас работа метрополитена столицы Армении восстановлена.

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