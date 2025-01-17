В Турции по делу о пожаре в отеле задержаны четверо

Четыре человека задержаны полицией в связи с ночным пожаром в отеле в Турции. Среди них владелец отеля, в котором погибли люди.

По делу о пожаре в гостинице на курорте Карталкая задержаны четверо, поделился глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

"В рамках расследования пожара в отеле… задержаны четверо человек, в том числе владелец гостиницы"

– министр

Ранее сообщалось, что пожарные службы не нашли недочетов, отель регулярно проходил проверки. Причины пожара пока не установлены.

Огонь вспыхнул на курорте ночью, жертвами пожара стали 66 человек, еще 51 человек пострадал.