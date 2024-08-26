Вестник Кавказа

Кизлярский коньячный завод модернизирует производство

Погреб с вином
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в минувшем 2024 году нарастил инвестиции в развитие предприятия до 700 миллионов рублей – на эти средства проводится его переоснащение и капитальный ремонт.

АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в минувшем 2024 году инвестировало в развитие более 700 млн рублей, сообщил представитель предприятия.

"ККЗ регулярно направляет средства на модернизацию и переоснащение основных производственных фондов. Сейчас завод занимается реализацией ряда крупных инвестиционных проектов. В целях расширения емкостного парка установлены 16 емкостей РВС-500, приобретены и установлены новые дубовые бочки, проводится большая работа по переоснащению, модернизации и капитальному ремонту имеющихся основных средств"

- представитель завода

Предприятие подписало с Минэкономразвития РФ инвестиционное соглашение о развитии виноградарства и виноделия на период 2024-2026 годов, это позволит заводу получать налоговый вычет на модернизацию производства, - добавил представитель компании, передает "Интерфакс".

Сейчас в рамках реализации инвестпрограммы завершается строительство пункта переработки винограда в Кизляре, уже в августе на нем заработает новое оборудование.

В позапрошлом 2023 году инвестиции в развитие ККЗ составили 663 млн рублей, рассказал ранее генеральный директор завода Евгений Дружинин. За год этот показатель вырос минимум на 5,6%.

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