Важный мост в Экажево приведут в порядок на год раньше срока

Власти Ингушетии планируют на год раньше запланированного срока завершить реконструкцию автомобильного моста через реку Кенч в селении Экажево – он заработает уже в феврале наступившего 2025 года.

Ингушские строители с опережением на год проводят реконструкцию автомобильного моста через реку Кенч в селении Экажево. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на февраль 2025 года, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В феврале будет введен в эксплуатацию новый мост через реку Кенч в самом крупном сельском поселении региона Экажево. Старое мостовое сооружение шириной 9 м не соответствовало современным требованиям и создавало неудобства для жителей села, а ширина нового моста составляет 15 м, длина - 42 м. Благодаря усилиям специалистов Минавтодора республики и своевременному финансированию работы будут завершены на год раньше запланированного срока"

- Махмуд-Али Калиматов

Мост привели в полный порядок, теперь он соответствует современным стандартам. В ходе реконструкции были установлены железобетонные опорные части конструкции, обустроен тротуар, а также уложено дорожное покрытие.

Обновленное сооружение очень важно для транспортной доступности Экажево, поскольку после завершения работ его грузоподъемность и пропускная способность увеличатся в разы, - добавил глава региона.