Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром

Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети слова соболезнования семьям погибших в пожаре в отеле в Турции. Всем пострадавшим Первая леди Азербайджана пожелала скорейшего исцеления.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева соболезнует Турции в связи с трагедией, произошедшей на горнолыжном курорте в Болу.

Соответствующая публикация размещена на официальных страницах Мехрибан Алиевой в социальных сетях.

"Мои соболезнования, Турция! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!"

– Мехрибан Алиева

Пожар вспыхнул в горном отеле ночью, в здании находились 238 постояльцев, погибли 66 человек.

Причины пожара пока не установлены, в рамках расследования задержаны четыре человека, включая владельца сгоревшего Grand Kartal.

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