Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции в связи с пожаром

Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети слова соболезнования семьям погибших в пожаре в отеле в Турции. Всем пострадавшим Первая леди Азербайджана пожелала скорейшего исцеления.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева соболезнует Турции в связи с трагедией, произошедшей на горнолыжном курорте в Болу.
Соответствующая публикация размещена на официальных страницах Мехрибан Алиевой в социальных сетях.
"Мои соболезнования, Турция! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!"
– Мехрибан Алиева
Пожар вспыхнул в горном отеле ночью, в здании находились 238 постояльцев, погибли 66 человек.
Причины пожара пока не установлены, в рамках расследования задержаны четыре человека, включая владельца сгоревшего Grand Kartal.