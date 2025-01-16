Вестник Кавказа

Москва готова к диалогу с Вашингтоном

Москва готова к диалогу с Вашингтоном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сторона выражает готовность к серьезному диалогу с Америкой, такое заявление сделал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Серьезный российско-американский диалог – это то, на что готова Москва, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с Вашингтоном)"

– Ушаков

Помощник российского лидера также прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым Белый дом ведет подготовку к диалогу с Кремлем. Ушаков подчеркнул готовность Москвы принят сигналы Вашингтона, в то же время уточнив, что пока "конкретных выходов" на российские власти не совершалось.

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