Москва готова к диалогу с Вашингтоном

Российская сторона выражает готовность к серьезному диалогу с Америкой, такое заявление сделал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
Серьезный российско-американский диалог – это то, на что готова Москва, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
"То, что высказывали страны перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу (с Вашингтоном)"
– Ушаков
Помощник российского лидера также прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым Белый дом ведет подготовку к диалогу с Кремлем. Ушаков подчеркнул готовность Москвы принят сигналы Вашингтона, в то же время уточнив, что пока "конкретных выходов" на российские власти не совершалось.