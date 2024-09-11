Вестник Кавказа

Жители Майкопа оказались без света сегодня

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Свыше 1,8 тыс жителей адыгейской столицы лишились электричества. Авария затронула жилые дома и соцобъекты города.

Сегодня на электросетях Майкопа в Адыгее случилась аварийное отключение, оставившее без света тысячи местных жителей, передала в соцсетях "Майкопская ТЭЦ".

"Общее количество абонентов: 1 тыс. 811 человек"

- ООО "Майкопская ТЭЦ"

Электричества нет в многоэтажных домах на 30 улицах, у 1,7 тыс жителей частных владений и на соцобъектах – в школе, детском саду, поликлинике и интернате. Помимо этого, авария остановила работу двух котельных.

О том, когда планируется завершить восстановительные работы, не сообщается.

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