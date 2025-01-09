Торговых павильонов в Кисловодске стало больше на 40%

Уличная торговля активно развивается в Кисловодске: в городе стало на 40% больше торговых павильонов. Бюджет города получил дополнительные поступления.

В Кисловодске на 40% возросло число торговых павильонов по сравнению с прошлым годом, рассказали в городской администрации.

Отмечается, что в конце 2023 года в курортном городе было 77 нестационарных торговых точек, а через год их количество перевалило за сотню.

В администрации города связали это с благоустройством общественных территорий в туристически значимых местах. В частности, новые площадки открылись на Старом озере, а также в Комсомольском парке.

Сообщается, что казна города получила в полтора раза больше средств от увеличения числа торговых павильонов.