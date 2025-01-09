Вестник Кавказа

Торговых павильонов в Кисловодске стало больше на 40%

Палатка с медом в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Уличная торговля активно развивается в Кисловодске: в городе стало на 40% больше торговых павильонов. Бюджет города получил дополнительные поступления.

В Кисловодске на 40% возросло число торговых павильонов по сравнению с прошлым годом, рассказали в городской администрации. 

Отмечается, что в конце 2023 года в курортном городе было 77 нестационарных торговых точек, а через год их количество перевалило за сотню. 

В администрации города связали это с благоустройством общественных территорий в туристически значимых местах. В частности, новые площадки открылись на Старом озере, а также в Комсомольском парке. 

Сообщается, что казна города получила в полтора раза больше средств от увеличения числа торговых павильонов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названа причина сильного пожара в Кисловодске

Названа причина сильного пожара в Кисловодске

В Кисловодске потушили пожар в обувном цеху

В Кисловодске потушили пожар в обувном цеху

В Кисловодске огонь охватил обувной цех

В Кисловодске огонь охватил обувной цех

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Зарплаты жителей Кисловодска выросли в 2024 году

Зарплаты жителей Кисловодска выросли в 2024 году

Уличная торговля принесла 36 млн рублей в бюджет Кисловодска

Уличная торговля принесла 36 млн рублей в бюджет Кисловодска

Кисловодск привлек 110 тыс туристов на новогодние каникулы

Кисловодск привлек 110 тыс туристов на новогодние каникулы

Пенсионерка попала под колеса машины в Кисловодске

Пенсионерка попала под колеса машины в Кисловодске

Стоимость жилья в Кисловодске побила рекорд

Стоимость жилья в Кисловодске побила рекорд

&quot;Кавказский орел&quot;: Василий Сафонов — пианист, дирижер, директор Московской консерватории

"Кавказский орел": Василий Сафонов — пианист, дирижер, директор Московской консерватории

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы