Мигрант предстанет перед судом в Дагестане за покушение

Расследование дела против мигранта в Дагестане завершено. Его направили в прокуратуру для утверждения заключения. Мужчина напал на владельца фабрики в прошлом году.

В Дагестане завершили расследование уголовного дела против мигранта из Таджикистана, который напал на владельца птицефабрики, пишет пресс-служба СКР по региону.

Инцидент с 22-летним парнем произошел в апреле 2024 года. Он из ружья несколько раз выстрелил хасавюртовского предприятия. При этом убийство до конца он завести не смог.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Отмечается, что затем его передадут в суд.